Сборная России забросила 7 шайб в ворота Австрии и одержала вторую победу на ЧМ

Сборная России по хоккею со счетом 7:0 разгромила команду Австрии в матче чемпионата мира, который проходит в Дании. В стартовой игре турнира россияне с аналогичным результатом победили французов.

В воскресенье две шайбы в ворота соперника отправил Михаил Григоренко (10', 24'), по разу отличились Артем Анисимов (12'), Александр Барабанов (14'), Кирилл Капризов (30'), Максим Мамин (38') и Илья Михеев (56').

Отметим, что место основного вратаря российской команды вновь занял Василий Кошечкин, которого в начале третьего периода заменил Игорь Шестеркин. Нападающий Капризов с пятью очками (3 шайбы + 2 передачи) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

После двух туров сборная России, набравшая шесть очков и имеющая прекрасную разницу забитых и пропущенных шайб (14-0), возглавляет группу А.

Следующим соперником российской команды будет сборная Белоруссии, которая на нынешнем турнире потерпела два поражения. Игра состоится 7 мая, начало в 17:15 по московскому времени.





