Хартли после мощного поражения от финнов: «Есть и хорошие новости - мы не получили травм...»

Вечером 6 мая во второй встрече в рамках ЧМ по хоккею 2018 Латвия потерпела мощное поражение от финнов, закончив игру со счетом 1:8. После капитуляции тренер сборной Латвии Боб Хартли заявил, что есть и хорошая новость - в этой игре наши хоккеисты не получили травм.

Также латвийский тренер отметил, что сборная получила урок от техничных соперников финнов - это та игра, которую необходимо забыть и начать подготовку к следующей.

К вратарю сборной Латвии у тренера претензий нет, он отразил 21 бросок из 29:

«По сути мы оставили его одного. Некоторым игрокам стоило играть лучше,» - раздосадовано поделился Хартли.

«Я говорил с Гудлевскисом после игры и сказал, что это не его вина. Я мог его поменять, но он борец. Я чувствовал, что лучше оставить его на игре. Это было немного несправедливо к нему, так как он этого не заслужил,» - признался Хартли.

Хартли также признал, что в третьем периоде, когда судьба встречи была уже предрешена, намеренно дал возможность поиграть тем, кто обычно больше остается на скамейках запасных.

«Зная об истории болезни Карсумса и Джериньша, решили, что рисковать уже не стоит, поэтому не выпустили их на поле, так как игра уже закончилась. Дали больше веремени молодым ребятам - Френку Разгалу, Рихарду Букарту и Никите Евпалову, чтобы они померились силами со звездами НХЛ. Это ценный опыт, но выводы необходимо сделать всей команде,» - подытожил Боб Хартли.

Уже во вторник, 8 мая сборная Латвии встретится с Южной Кореей!