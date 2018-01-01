Тутберидзе рассказала об уходе Евгении Медведевой

Знаменитый тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе высказалась по поводу ухода от нее олимпийской чемпионки Евгении Медведевой.

«Конечно, слухи уже нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене, ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла», - цитирует Тутберидзе «Первый канал».

По словам тренера непонимание между ней и воспитаницей начался еще с Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где Медведева уступила звание олимпийской чемпионке другой воспитаннице Тутберидзе 15-летней Алине Загитовой.

Как рассказала Тутберидзе после проигрыша Медведева якобы "бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?".

"Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы", - заявила Тутберидзе.

Она также назвала неизбежным уход Медведевой.

«Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс и звонки, наверное, неизбежно, это спортсмен проявляет нежелание», - добавила специалист.

Ранее сообщалось о разладе между тренером и ее титулованной воспитанницей. В СМИ появились также слухи о том, что Евгения Медведева меняет гражданство и уезжает из России.