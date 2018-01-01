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Тренер отчаялся из-за пенальти и покатился по полю

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Главный тренер французского «Марселя» Руди Гарсия в отчаянии упал на газон после того, как судья не дал его команде пробить пенальти в матче чемпионата страны с «Ниццой». Видеозапись появилась в Twitter.

Во время встречи арбитр Антони Готье не стал наказывать «Ниццу», что сильно расстроило Гарсию.

Он повалился на поле и прокатился по нему, схватившись за голову. Несмотря на это, «Марсель» одержал победу со счетом 2:1.

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