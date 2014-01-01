Болельщики сборной Латвии рассекают по Хернингу на грузовике с пивным насосом

У латвийских болельщиков существует традиция на одну из игр Чемпионата мира по хоккею отправляться на специфическом транспорте. В 2014 году в Минске, а потом в Праге и Москве это был шикарный лимузин, в Кельне фанаты выбрали так называемый «партибус», а в этом году в датском Хернинге болельщики не поскупились на грузовик с большим столом и пивным насосом в кузове.

Один из авторов идеи Имант Малманис рассказал, что подходящую машину нашел по интернету. «На таких машинах в Дании передвигаются выпускники школ после сдачи экзаменов,» - рассказал он.

За два часа латвийским болельщикам пришлось выложить 1200 евро, разделив на всех, вышло по 35 евро с человека.

В Хернинге в этом году латышский язык слышится реже, чем на других чемпионатах, потому что в основном болельщики живут в городках поблизости, а не в самом месте проведения соревнований, поделился корреспондент LETA Гинт Нарогс.

По примерным подсчетам на первые два матча явилось около 2000 - 2500 болельщиков из Латвии.