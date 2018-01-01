Сегодня Латвия проведет важнейший матч против сборной Южной Кореи

Во вторник сборная Латвии по хоккею в Хернинге (Дания) проведет третью игру на чемпионате мира - на этот раз против дебютанта турнира сборной Южной Кореи. Матч начнется в 17:15 и будет транслироваться на телеканале LTV7.

Для обеих команд эта игра будет очень важной в борьбе за высшее место в турнирной таблице. В случае поражения как одна, так и другая команда потеряет значительные шансы на проход дальше. В случае победы и трех набранных очков в копилке сборной Латвии окажется уже пять очков, и надежды на выход в четвертьфинал сохранятся.

Южная Корея считается аутсайдером группы, и хорошим достижением для команды станет сохранение прописки в элитном дивизионе. Эта страна играет в элите впервые.

На состоявшейся в понедельник тренировки произошли значительные изменения в тройках нападения. Вместе с Андрисом Джериньшем и Миксом Индрашисом в одной смене оказался Микелис Редлихс, в свою очередь с Роналдом Кениньшем и Рудольфом Балцерсом играл Родриго Аболс. В тройке Никиты Евпалова были Мартиньш Карсумс и Роберт Букартс, а четвертое звено сформировали Рихард Букартс, Гинтс Мейя и Френк Разгалс.

Как уже сообщал Русский TVNET, подопечные Боба Хартли в первом матче ЧМ в овертайме со счетом 3:2 обыграли Норвегию, а на следующий день потерпели сокрушающее поражение от Финляндии со счетом 1:8. Примечательно, что с тем же счетом финнам уступили южнокорейцы. В другом матче они проиграли фаворитам турнира канадцам с двузначным счетом 0:10.

В последнее время южнокорейский хоккей переживает взлет. Еще в этом году команда играла на Олимпиаде в Пхенчхане, место на котором обеспечила как хозяйка турнира.