«Вашингтон» выиграл серию плей-офф у «Питтсбурга» впервые с 1994 года

Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 20 лет вышли в финал плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв обладателя Кубка Стэнли двух предыдущих сезонов - «Питтсбург Пингвинз».

Одно из самых принципиальных противостояний лиги впервые с 1994 года и всего во второй раз в истории завершилось в пользу столичного клуба, который закрыл серию со счетом 4-2.

Шестой матч серии до четырех побед в понедельник на льду «Пингвинз» закончился в овертайме со счетом 2:1 в пользу визитеров. Решающую шайбу с передачи россиянин Александра Овечкина и Дмитрия Орлова забросил их соотечественник Евгений Кузнецов.

После вылета «Питтсбурга» из розыгрыша Кубка Стэнли завершился сезон для нападающего Евгения Малкина, который теперь может быть вызван в сборную России для участия в чемпионате мира. Овечкина, Кузнецова и Орлова в сборной можно уже не ждать.

За выход в финал Кубка Стэнли «Вашингтон» теперь поспорит с клубом «Тампа Бэй», где выступают россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев.