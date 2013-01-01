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Легендарный тренер Алекс Фергюсон вышел из комы

Korrespondent.net
Алекс Фергюсон | Фото: REUTERS/Scanpix

У легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, перенесшего операцию из-за кровоизлияния в мозг, наблюдаются первые признаки выздоровления.

По информации Daily Mail, 76-летний шотландец по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, но в понедельник он вышел из комы, «сидел и разговаривал со своими родственниками и друзьями».

Как сообщают близкие Фергюсона, операция прошла успешно, и реакция организма на лечение вселяет осторожный оптимизм. Вместе с тем врачи признают, что пациенту предстоит долгое восстановление.

Фергюсон пожаловался на плохое самочувствие в четверг, а в пятницу был госпитализирован и прооперирован.

Легендарный шотландец тренировал «Манчестер Юнайтед» 27 лет (1986-2013) и выиграл с клубом 38 трофеев, включая 13 чемпионских титулов в Англии и две Лиги чемпионов.

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