Шведский хоккеист забросил шайбу броском между ног

На 46-й минуте встречи Форсберг увеличил отрыв «Предаторс» до трех шайб. Швед оформил дубль. Его соотечественник Виктор Арвидссон позже забил в пустые ворота, установив окончательный счет в матче 4:0.

FILIP FORSBERG SENDS HOME A THROUGH-THE-LEGS BEAUTY PAST HELLEBYUCK! OH MY GOSH! WHAT A GOAL! ABSOLUTELY INCREDIBLE!#StandWithUs 3 - 0 #WPGWhiteout



