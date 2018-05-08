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Шведский хоккеист забросил шайбу броском между ног

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Шведский нападающий «Нэшвилл Предаторс» Филип Форсберг забросил шайбу броском между собственных ног в матче против «Виннипег Джетс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео размещено в Twitter-аккаунте NHL Daily 365.

На 46-й минуте встречи Форсберг увеличил отрыв «Предаторс» до трех шайб. Швед оформил дубль. Его соотечественник Виктор Арвидссон позже забил в пустые ворота, установив окончательный счет в матче 4:0.

Успех позволил «Предаторс» сравнять счет в серии до четырех побед. На данный момент у обеих команд по три победы. Решающий матч состоится в Нэшвилле 9 мая.

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