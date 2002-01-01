Авербух раскритиковал нового тренера Медведевой

«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера. Я являюсь постановщиком программы Медведевой уже четыре года, так вот посмотрю, что сделает он сам как хореограф», — заявил Авербух.

Специалист посоветовал Орсеру начинать работу с уважительных высказываний о предыдущих тренерах и хореографах российской фигуристки. «До программ Медведевой им еще расти и расти», — подытожил он.

Медведева подтвердила уход от Этери Тутберидзе 7 мая. Фигуристка проработала под руководством тренера 11 лет. Тутберидзе сообщала, что подопечная перестала выходить с ней на связь. Кроме того, она вспомнила эпизод, случившийся после произвольного проката на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить выигравшую золотую медаль Алину Загитову на юниорском уровне еще на год.

Медведева — двукратная чемпионка мира. Она дважды побеждала в финалах Гран-при и стала двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 — в женском одиночном катании и в командных соревнованиях.