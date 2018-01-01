Услада для болельщиков Латвии: хоккеисты знатно раскатали сборную Южной Кореи

Латвийская сборная во вторник, 8 мая, провела свою третью встречу в рамках проходящего в Дании Чемпионата мира по хоккею, померившись силами с дебютантом соревнований - хоккейной сборной Южной Кореи. Матч прошел на «повышенных тонах» и закончился со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу Латвии.

Что скрывать, для Латвии Южная Корея была самой проходной командой, хотя бы ввиду неопытности последней - в хоккейной элите команда играет впервые. В то же время Южная Корея - это и темная лошадка, как отмечал помощник главного тренера Боба Харли, второй тренер Артис Аболс - о многих игроках даже и статистики то не найти. В то же время сам Аболс напомнил, что играл против сборной Южной Кореи в 1993 году, и Латвия тогда победила со счетом 27:0. Эпично, что уж там!

Ābols ir spēlējis pret Dienvidkorejas izlasi 1993.gadā, kad Latvija uzvarēja ar 27:0. "Toreiz viņi (korejieši) gan baigo frīstailu laida," tā treneris.— LETA Herningā (@LETAsportsEXTRA) 8 мая 2018 г.

Тем не менее первые 10 минут первого периода команды играли осторожно и по-настоящему голевых моментов не было. Сборная Латвии также упустила возможность реализовать большинство. Однако, сразу после окончания южнокорейского меньшинства Гинт Мейя вывел Латвию в лидеры, открыв счет 1:0 в нашу пользу. Болельщики возликовали.

Примечательно, что и второе большинство Латвия не использовала, но снова вскоре после того, как корейцы стали играть в полном составе и даже дважды угрожали воротам Мерзликина, никем неприкрытый Рональд Кениньш забил вторую шайбу.

Как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе, и перед первым походом в раздевалку счет на табло стал 2:0 в пользу Латвии.

Во втором периоде корейцы решили показать агрессивный хоккей - в результате крупного нарушения противника Гинт Мейя получил травму колена и только с помощью товарищей по команде покинул поле. Также Андриса Джериньша грубо толкнули, и ему покинуть поле помог уже обслуживающий игру персонал.

Словно в отместку за причиненные травмы капитан сборной Латвии Роберт Букартс забил третью шайбу, добившись на табло результата 3:0.

Соотношение бросков после двух периодов составило 29:9 в пользу Латвии.

Латвия красиво начала третий период, уже на 2-й минуте дебютант чемпионата мира Рудольф Балцер забил свою третью шайбу в рамках этого турнира и добился 4:0 в пользу Латвии. Эта шайба стала для Латвии первой в рамках этого ЧМ реализованной при большинстве.

Тем временем поступила информация, что травмированные Мейя и Джериньш смогут продолжить участие на чемпионате. Однако, в лицо нападающему Мартиньшу Карсумсу прилетела шайба, и он был вынужден отправиться в раздевалку.

Благодаря шайбе на последних секундах, игра закончилась со счетом 5:0, победила Латвия.

Благодаря этой победе и трем набранным очкам, в копилке сборной Латвии уже пять очков, что сохраняет надежды на выход в четвертьфинал. Напомним, последний раз в восьмерку лучших Латвия входила в 2009 году, когда заняла седьмое место - пока самое лучшее в истории сборной.

Как уже сообщал Русский TVNET, подопечные Боба Хартли в первом матче ЧМ в овертайме со счетом 3:2 обыграли Норвегию, а на следующий день потерпели сокрушительное поражение от Финляндии со счетом 1:8. Примечательно, что с тем же счетом финнам уступили и южнокорейцы. В другом матче они проиграли фаворитам турнира канадцам с двузначным счетом 0:10.