Во время ЧМ по хоккею должность оставил главный тренер сборной Белоруссии

После трех тяжелых поражений на проходящем в Дании мировом первенстве по хоккею Дэйв Льюис оставил должность главного тренера сборной Белоруссии, подтвердила хоккейная федерация страны.

Сборная Белоруссии на этом ЧМ со счетом 0:5 уступила Швеции, далее со счетом 2:6 капитулировала перед сборной Франции, а 7 мая с 0:6 признала превосходство сборной России.

С такими результатами сборная стремительно приближается к возможному вылету из элитного дивизиона. В оставшихся встречах команда встретится со Швейцарией (уже завтра, 9 мая, в 17:15), а также с Чехией, Австрией и Словакией.

Сборная поручена помощнику Льюиса - Сергею Пушкову.

64-летний канадец Льюис стал главным тренером сборной Белоруссии в 2014 году, заменив на этом посту своего земляка Глена Хенлона. Под его руководством в 2015 году белорусы были седьмые, но с тех пор в десятку больше не попадали.