С переломом лицевой кости Карсумс покидает ЧМ-2018 по хоккею

Неприятное событие вчера произошло в рамках встречи сборной Латвии и Южной Кореи на ЧМ по хоккею - товарищ по команде Гунтис Галвиньш попал шайбой в лицо нападающему сборной Латвии Мартиньшу Карсуму. С переломом лицевой кости, Карсумс досрочно покидает чемпионат, подтвердил врач сборной Арис Айварс.

Уже сегодня, 9 мая, Карсумс возвращается в Латвию для операции. На этом чемпионат для него закончился. В трех прошедших матча чемпионата игрок отметился двумя результативными передачами.

Как ранее сообщал Русский TVNET, латвийская сборная во вторник, 8 мая, провела свою третью встречу в рамках проходящего в Дании Чемпионата мира по хоккею, померившись силами с дебютантом соревнований - хоккейной сборной Южной Кореи. Матч прошел на «повышенных тонах» и закончился со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) в пользу Латвии.

Благодаря этой победе и трем набранным очкам, в копилке сборной Латвии уже пять очков, что сохраняет надежды на выход в четвертьфинал. Напомним, последний раз в восьмерку лучших Латвия входила в 2009 году, когда заняла седьмое место - пока самое лучшее в истории сборной.