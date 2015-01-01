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Футболист подарил фанату куртку и забыл в ней обручальное кольцо

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Защитник английского клуба «Болтон» Марк Литтл после победы над «Ноттингем Форрест» подарил одному из болельщиков куртку, однако забыл в ней обручальное кольцо. Об этом футболист написал в Twitter-аккаунте.

Литтл через социальные сети попросил болельщика вернуть кольцо и кошелек. Через некоторое время фанат отдал защитнику забытые вещи, о чем футболист также сообщил.

6 мая «Болтон» в матче против «Ноттингем Форрест» уступал к 85-й минуте, однако сумел дважды забить и вырвать победу —3:2. Это позволило команде спастись от вылета из Чемпионшипа.

В декабре 2015-го нападающий Златан Ибрагимович, игравший в то время за французский ПСЖ, подарил футболку фанату, выбежавшему на поле после окончания встречи чемпионата страны против «Лиона».

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