Отец преемника Знарка рассказал о его обиде после ухода из сборной России

Тренер и заместитель генерального директора санкт-петербургского СКА по подготовке резерва Петр Воробьев рассказал о взаимоотношениях с Олегом Знарком после его ухода с поста наставника сборной России по хоккею. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я лично звонил Олегу Валерьевичу, хотел поговорить. Но он не стал снимать трубку. Видимо, считает себя обиженным. Перезванивать я не стал, зачем? Нам оправдываться не в чем. Я вообще ничего не знал про это назначение. Илья тоже никому не навязывался. Но чувство неловкости у него все равно присутствует, конечно», — заявил Воробьев.

Знарок 12 апреля покинул пост главного тренера сборной, который занимал с апреля 2014 года. На его место был назначен сын Воробьева Илья.

Знарок дважды приводил сборную России к первому месту на чемпионатах мира. Под руководством тренера команда победила в финале хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане.