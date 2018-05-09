Сборная Германии разгромила Южную Корею, Швейцария - Белоруссию

Сборная Германии выиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018. Подопечные Марко Штурма разгромили соперников из Южной Кореи со счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.

Также сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).

Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.