Сборная Германии разгромила Южную Корею, Швейцария - Белоруссию

Сборная Германии выиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею 2018. Подопечные Марко Штурма разгромили соперников из Южной Кореи со счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).
До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.
Также сборная Беларуси проиграла четвёртый матч подряд на чемпионате мира по хоккею — 2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Швейцарии со счётом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2).
#SUIvsBLR @SwissIceHockey picks up another win with a final score of 5️⃣➖2️⃣ over Belarus. Hopp schwiiz! 🇨🇭 #IIHFWorlds pic.twitter.com/X4xfrU4uzd— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2018
Сегодняшняя встреча была для белорусов первой под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Пушкова, который сменил на этой позиции уволенного по ходу турнира Дэвида Льюиса.