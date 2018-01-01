Сборная Латвии дала бой американцам, но уступила в овертайме

В четверг сборная Латвии по хоккею провела четвертый матч на чемпионате мира. В игре против сборной США подопечные Боба Хартли дали именитому противнику настоящий бой, но уступили в овертайме со счетом 2:3. Набранное очко позволило сборной Латвии вернуться на четвертую строчку в турнирной таблице и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

Первый период:

С первых же секунд матча команды взвинтили темп, однако их пыл быстро был остужен - уже через 29 секунд после стартового вбрасывания удаление заработал Крис Крайдер.

За две минуты большинства сборная Латвии действительно опасных моментов не создала, однако стоило Крайдеру вернуться на лед, как правила нарушил Роберт Букартс. Американцы в большинстве выглядели предпочтительнее латышей, однако открыть счет не сумели.

В равных составах первым номером играла сборная США, но Латвия отвечала достойно и не только убегала в быстрые контратаки, но и атаковала позиционно.

На восьмой минуте американцы вновь остались в меньшинстве, и вновь латыши не сумели этим воспользоваться. Зато затем подопечные Боба Хартли, можно сказать, сами себе принесли гол - команда умудрилась дважды в течение минуты нарушить численный состав, в результате чего пришлось играть втроем против пятерых игроков сборной США.

Первую минуты Латвия выстояла, но затем шайба все-таки залетела в ворота - отличился Крис Крайдер.

После пропущенной шайбы латыши бросились в атаку, но игроки противника раз за разом спокойно и уверенно разоружали их, создавая свои атаки, которые были и быстрее и опаснее.

Сравнять счет в матче удалось за 2 минуты и 8 секунд до перерыва -

Увис Балинскис не очень сильно бросил практически от синей линии, последовала серия рикошетов и шайба залетела в ворота Кейта Кинкейда - 1:1.

В оставшееся до перерыва время команды снова увеличили скорость и обменялись по-настоящему голевые моменты, но счет на табло так и не изменился.

Второй период:

Второй период также начался на высоких скоростях, и на третьей минуте США остались в меньшинстве - за блокировку вратаря был наказан Андерс Ли.

Рижане этим шансом не могли не воспользоваться и на 4-й минуте игрового отрезка Андрис Джериньш вывел сборную Латвии вперед - 2:1!

Конечно, американцы сразу же бросились отыгрываться, однако латыши отвечали хорошими атаками, периодически запирая противника в зоне.

Вскоре в составе сборной США последовало еще одно удаление, а к середине периода - обоюдное: Джонни Гордо и Родриго Аболс дотолкались до двух минут каждому. Впрочем, через минуту и 20 секунд следом за Аболсом на скамейку поехал Андрис Джериньш. Периодически Мерзликин творил настоящие чудеса, но удержал свои ворота под защитой.

Значительно усилив давление во время игры в большинстве, американцы завладели инициативой и раз за разом атаковали ворота сборной Латвии. Одна из таких атак завершилась голом -

за 2 минуты и 22 секунды до перерыва Колин Уайт сделал, вроде бы, не самый опасный бросок, однако шайба проскочила между щитков Мерзликина - 2:2.

Третий период:

В третьем периоде обе команды всеми силами пытались завершить встречу в свою пользу в основное время. Конечно, первым номером играли американцы, но латыши тоже не отсиживались в обороне, регулярно совершая рейды на ворота противника.

Конечно, атаки игроков США были быстрее и острее, американцы больше владели шайбой, периодически не позволяя Латвии даже выбросить шайбу из собственной зоны.

Самым тяжелым моментом периода стала 16-я минута, когда Микелис Редлихс в совершенно спокойной ситуации зацепил голкипера противников и получил две минуты за блокировку. Все две минуты американцы расстреливали ворота Мерзликина, но нужно отдать ему должное - в этот раз у него игра по-настоящему шла, он вытаскивал практически «мертвые» шайбы. В итоге, в основное время команды так и не выявили сильнейшего и игра перешла в овертайм.

В самом начале дополнительного времени удаление заработал Оскар Цибульскис.

При игре в большинстве американцы прижали сборную Латвии к воротам и буквально расстреляли Мерзликина, который в сложившейся ситуации был бессилен.

В итоге, матч завершился со счетом 2:3, однако сборная Латвии сумела набрать столь нужное очко и теперь с шестью очками в четырех матчах занимает четвертое место в группе В.