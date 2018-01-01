TVNET из Дании: хоккейный праздник в Хернинге

На каждом чемпионате мира у арен для болельщиков оборудованы фан-зоны, где до и после игр можно выпить пива, перекусить и вместе потусоваться. Исключением не стал и этот чемпионат в Дании, однако в Херинге имеется и кое-что невиданное. В частности, в одном из холлов выставочного центра оборудована фан-зона под крышей, где можно не только найти еду и напитки, но и как следует развлечься.

Датчане особенно заботятся о семьях с детьми, и это можно почувствовать и на чемпионате мира, так как один из уголков фан-зоны в холле отведен как раз для самых маленьких болельщиков. Ни на одном другом чемпионате ничего подобного не было, но здесь для детей есть все - начиная от игровых площадок с горками и заканчивая настольными играми, флорболом, дартсом и настольным теннисом. Дети используют такую возможность с огромной радостью, счастливы и родители.

В свою очередь о взрослых любителях хоккея тоже подумано - до и после матча там можно утолить жажду бокалом пива и более крепкими напитками. Однако цены для латвийского кошелька не так и малы. Пластиковый бокал пива 0,4 литра, в зависимости от марки напитка, стоит от 45 до 60 датских крон или от 6 до 8 евро. Солидно, однако напиток потребляется в больших количествах.

Большая часть латвийских болельщиков живет в 70 километрах в городке Вейле, где после матчей с Южной Кореей и США в местном ирландском пабе выступили Нормунд Якушонок и Валдис Блаубукс. Как обычно, хоккейные праздники отмечаются до утра. Интересно, что примеру латышей последовали финские и немецкие фанаты, которые на этом чемпионате тоже «забили» себе бары, но они находятся в центре Хернинга, в 50 метрах друг от друга.

Очевидно, что маленький Хернинг в эти дни переживает нечто небывалое. Улицы городка украшены флагами и плакатами, окна магазинов и баров декорированы хоккейной тематикой. Центральную торговую улицу Хернинга гостеприимные датчане превратили в место собрания фанатов с бесчисленными барчиками и развлечениями. На этой улице посреди дня ощущаешь себя как на рынке, людей очень много, все радостны и улыбчивы, звучат различные языки и песни.