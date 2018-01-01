ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Словакия выиграла на турнире две игры из четырёх, у Франции — одна выигранная встреча, пишет Чемпионат.com.

В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии в упорной борьбе в овертайме со счетом 2:3 уступила сборной США. У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.

Набранное очко позволило подопечным Боба Хартли вернуться на четвертую строчку турнирной таблице в группе В.