ЧМ-2018 по хоккею: Словакия с трудом одолела сборную Франции

Сборная Словакии одержала победу над командой Франции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:1. Словакия выиграла на турнире две игры из четырёх, у Франции — одна выигранная встреча, пишет Чемпионат.com.
В составе сборной Словакии заброшенными шайбами сумели отметиться Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски. Единственный гол французов на счету Валентена Клеро.
Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии в упорной борьбе в овертайме со счетом 2:3 уступила сборной США. У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.
The D R A M A! @lhf_lv takes @usahockey to the extra frame, but they get in penalty trouble #USAvsLAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/nzk4hzKdHA— IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.
Набранное очко позволило подопечным Боба Хартли вернуться на четвертую строчку турнирной таблице в группе В.