Боб Хартли сравнил Мерзликина с Патриком Руа

В четверг сборная Латвии на чемпионате мира в Дании со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) в овертайме уступила сборной США, но набрала столь важное для борьбы за выход в четвертьфинал очко.

«Я рад каждому очку, которое мы можем набрать, так как никогда не знаешь, сколько потребуется, чтобы выйти в четвертьфинал. С другой стороны, видя, как мы боролись, как игроки блокировали броски, как играл Элвис, я был бы рад видеть их с победой, с двумя или тремя очками.

Мы заслужили победу, мы тяжело боролись.

Играли против команды, на 90-95% состоящей из игроков НХЛ, поэтому провели отличную игру, я горжусь нашими парнями», - после матча сказал Хартли.

Латыши пропустили шайбу после того, как в течение неполной минуты дважды заработали удаление за нарушение численного состава.

«Это была ошибочная коммуникация. У нас много новых игроков, и они в таких ситуациях принимают неправильные решения», - сказал Хартли.

Лучшим игроком был в составе сборной Латвии был признан Элвис Мезликин, отразивший 30 из 33 бросков противника.

«Мы - борцы, хотим достичь для латвийского хоккея чего-то значимого, бороться не только за лучшую восьмерку, но и за медали. После игры я никого не видел с улыбкой, поэтому и Элвис после матча был разочарован.

Такие игроки как он после поражения корят и упрекают себя. Он провел отличную игру, но он всегда хочет выиграть. Посмотрите, что он сделал с командой «Лугано», что сделал на прошлом чемпионате мира и что делает сейчас. Хоккей - его страсть.

Я уже ранее говорил, что он напоминает мне Патрика Руа. В его глазах искорка, он атлетичен, быстр и уверен в себе. В хоккее нужно быть уверенным, нужно верить, что может быть лучшим, и у него эти свойства имеются», - заявил главный тренер сборной Латвии.

В третьем периоде сборная Латвии перешла на игру в три звена, так как очень хотелось победить, так же поступили и соперники.

«Мы пытались победить и приблизить себя к Копенгагену. Во время игры произвели изменения в звеньях, так как с присоединением Теди Блюгера у нас больше возможностей варьировать. Центральных нападающих никогда не бывает много, поэтому мы можем радоваться, что в этой линии у нас пополнение», - отметил Хартли.

Следующий матч сборная Латвии проведет в субботу против Германии, в понедельник латыши встретятся с Канадой, а 15 мая - с Данией.