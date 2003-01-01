Павлюченко заявил о намерении завершить карьеру футболиста

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил о намерении завершить игровую карьеру футболиста. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее Павлюченко сообщал, что не намерен завершать карьеру. В феврале футболист отказался от подписания контрактов с клубами из Индии, Индонезии и Панамы.

«Мне кажется, что пришло время завершить карьеру. Думаю, что предложений по контракту уже не будет. Еще какое-то время, конечно, подожду [предложений], но почти уверен, что в ближайшее время я об этом объявлю официально. Конечно, я не Дэвид Бекхэм и не буду для этого созывать специальную пресс-конференцию, но объявление сделаю», - сказал 36-летний Павлюченко.

Последней командой нападающего был московский «Арарат», с которым футболист расстался в ноябре прошлого года.

Ранее форвард играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», английский «Тоттенхэм», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань» и екатеринбургский «Урал». Павлюченко дважды выигрывал Кубок России в составе «Спартака» (2003) и «Локомотива» (2015), трижды завоевывал серебро чемпионата России в составе «Спартака» (2005, 2006, 2007), бронзу - в составе «Локомотива» (2014).

В составе сборной России он провел 51 матч, забив 21 гол во всех турнирах и стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008. В последний раз он сыграл за сборную России в августе 2012 года в товарищеском матче с командой Кот-д'Ивуара (1:1).