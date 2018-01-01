Сборная России уступила чехам на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею проиграла чехам в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла вечером в четверг, 10 мая, и завершилась со счетом 3:4. В основное время в составе россиян отметились Никита Нестеров (2-я минута),Михаил Григоренко (22-я), Александр Барабанов (26-я). Чехи ответили шайбамиДавида Крейчи (15-я), Дмитрия Яшкина (19-я) и Давида Пастрняка (25-я). Решающую шайбу в овертайме также забросил Пастрняк. Яшкин, урожденный россиянин, также отметился результативной передачей.

Это поражение стало для россиян первым на турнире. Ранее они обыграли белорусов, австрийцев и французов с общим счетом 20:0. В следующем матче, который состоится 12 мая, подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Швейцарии.

В параллельном матче сборная Канады разгромила команду Норвегии, встреча завершилась со счётом 5:0. Канадская сборная выиграла три матча из четырёх на турнире, Норвегия одержала одну победу.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Бо Хорват и Коннор Макдэвид, оформившие дубль и хет-трик соответственно. Сухой матч в актив добавил голкипер канадской сборной Кёртис Макэлинни.

Как уже писал Русский TVNET, ранее сборная Латвии в упорной борьбе в овертайме со счетом 2:3 уступила сборной США. У американской сборной точные броски в свой актив записали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон. В составе команды Латвии голы забили Увис Балинскис и Андрис Джериньш.