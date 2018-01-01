Хоккеисты сборной Латвии разминаются перед встречей с Германией - игра в субботу днем!

В пятницу, 11 мая, сборная Латвии по хоккею провела легкую тренировку перед важной встречей со сборной Германии. Напоминаем, игра состоится в субботу, 12 мая, в 13:15.

На тренировке участвовали все хоккеисты сборной, за исключением вратаря Элвиса Мерзликина.

«Элвис после вчерашнего (игра против США - прим. ред.) физически и морально устал, поэтому попросил выходной на сегодня, а у нас не было причины его не дать,» -

прокомментировал отсутствие Мерзликина тренер вратарей сборной Латвии Эдгар Масальскис.

Мерзликин был признан лучшим игроком в составе сборной Латвии во встрече с США - он отразил 30 из 33 бросков соперника, но все же в равной борьбе Латвия уступила США в дополнительное время со счетом 2:3.

В отличие от других раз, сегодня тренировка прошла в облегченном режиме, больше концентрируясь на броски и немного на игру в большинстве.

«Тренировка была легкой, потому что мы хотели, чтобы парни просто размялись после вчерашней встречи,» - добавил Масальскис.

После игры с США в команде осталось чувство горечи, потому что были реальные шансы победить, признал он.

Перед тренировкой состоялась и традиционная фотосессия команды.

Сборная Германии начала ЧМ-2018 с трех поражений, двое из которых по буллитам: 2:3 против Дании и 4:5 против Норвегии, а также Германия уступила сборной США со счетом 0:3. Единственную победу сборная Германии одержала во встрече с дебютантом ЧМ - сборной Южной Кореи, которую разнесла со счетом 6:1.

Как ранее писал Русский TVNET, на счету сборной Латвии перед встречей с Германии имеется 6 очков: два за победу в дополнительное время над сборной Норвегии (счет 3:2), три за убедительную победу над Южной Кореи (счет 5:0) и одно за поражение в дополнительное время от сборной США (счет 2:3). Помимо этого, Латвия уступила сборной Норвегии с разгромным счетом 1:8.

В рамках отборочного тура Латвии еще предстоит встретиться с Германией, Данией и Канадой. Это будут по-настоящему ожесточенные встречи, так как Латвия поборется за право пройти в четвертьфинал.