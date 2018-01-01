Пришло время взять реванш у сборной Германии за обидные поражения

Сегодня сборная Латвии по хоккею в датском городе Хернинге проведет важный матч на чемпионате мире, встретившись с олимпийскими вице-чемпионами - сборной Германии, которая за последние два года принесла латышам несколько обидных поражений. Начало матча в 13:15, его будет транслировать телеканал LTV7.

На прошлом чемпионате мира, который проходил в Германии, сборная Латвии в упорной борьбе со счетом 3:4 по буллитам уступила хозяевам турнира. В этой дуэли решалось, кто выйдет в четвертьфинал.

В прошлогоднем матче Латвия уступала со счетом 0:2, однако затем вырвалась вперед 3:2, но за 33 секунды до конца основного времени немцы реализовали численное большинство и сравняли счет.

И в 2016 году в Риге немцы нанесли Латвии поражение, заработав путевку на Олимпиаду в Пхенчхан. Тогда латыши по ходу матча отыгрались с 0:2, однако затем уступили 2:3.

В феврале этого года сборная Германии преподнесла сюрприз, завоевав медали Олимпиады. В финале против олимпийских атлетов из России немцы не сумели сохранить преимущество и пропустили гол на последней минуте основного времени, после чего проиграли 3:4.

На этом чемпионате в рядах сборной - 10 олимпийских вице-чемпионов, а также три игрока из НХЛ - Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Деннис Зайденберг («Нью-Йорк Айлендерс») и Корбиниан Хольцер («Анахейм Дакз»).

22-летний Драйзайтль - самая большая звезда немецкого хоккея. В 78 матчах регулярного сезона НХЛ он забил 25 голов и сделал 45 результативных передач.

В составе сборной Латвии на этом чемпионате самым результативным игроком является Рудольф Балцерс, который в 4 матчах забросил 3 шайбы и отдал 1 результативную передачу. В свою очередь на счету Родриго Аболса 1 гол и 3 передачи.

Сборная Германии одержала на этом чемпионате 1 победу в 4 матчах. Единственная победа - 6:1 против Южной Кореи, но до этого были лишь поражения - 0:3 от США, 4:5 по буллитам от Норвегии и 2:3 по буллитам от Дании.