ЧМ-2018: США забросили 12 шайб Южной Корее; Чехи обыграли белорусов

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0), пишет Чемпионат.com.

После сегодняшнего успеха «звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе с 13 очками в 5 матчах. Тем не менее у отстающей на 3 балла Канады есть игра в запасе.

В матче дублями в составе сборной США отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. По одной заброшенной шайбе оформили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано. У южнокорейцев отличился Чин Хи Ан.

Данная победа стала самой крупной для сборной США с 1962 года. Последний раз, с разницей в 12 шайб, американцы обыгрывали сборную Норвегии на чемпионате мира в 1962 году, сообщает NBC Sport.

В свою очередь корейцы в пяти матчах забросили 3 шайбы и пропустили 43. Это вторая игра на турнире, когда Южная Корея пропустила 10 голов и более (1:10 с Канадой).

В параллельном матче Беларусь проиграла соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0).

Белорусская команда проиграла пять игр с общим счётом 4:25. Ранее национальная команда уступила Швеции (0:5), Франции (2:6), России (0:6) и Швейцарии (2:5). Таким образом, в трёх матчах на турнире команда не сумела забросить ни одной шайбы. Меньше белорусов на чемпионате мира забивает только Южная Корея.

По ходу турнира в сборной произошла замена главного тренера. Вместо Дэйва Льюиса командой руководит Сергей Пушков.

В свою очередь ранее сборная Дании выиграла второй подряд матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Норвегии со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Для датчан эта победа стала третьей на турнире в пяти матчах. Норвежцы потерпели третье поражение кряду на нынешнем чемпионате мира.

Победу сборной Дании принёс дубль Никласа Йенсена, ещё одной заброшенной шайбой отметился Фредерик Сторм.