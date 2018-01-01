Германия повержена! Сборная Латвии продолжает борьбу за четвертьфинал

В субботу сборная Латвии по хоккею провела пятый матч в рамках чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. В упорнейшей борьбе латвийские хоккеисты со счетом 3:1 переиграли сборную Германии, набрали заветные три очка и продолжат бороться за выход в четвертьфинал.

Первый период:

Первый период начался с атак сборной Германии, но латыши быстро перехватили инициативу и совершили несколько опасных набегов на ворота Никласа Тройтля.

Впрочем, к началу второй четверти игрового отрезка ситуация на площадке выровнялась. Немцы больше контролировали шайбу, показывали более позиционный хоккей, тогда как игроки сборной Латвии опасно действовали на контратаках, а стоило им включить скорости, как противники за ними переставали успевать.

В целом же команды играли осторожно, стараясь не ошибаться и не нарушать правила. Несмотря на то, что бросков по воротам Элвиса Мерзликина было совершено больше, опаснее были атаки сборной Латвии. К примеру, во время одного из бросков Роберта Букартса шайба попала в штангу, правда, с внейшней стороны конструкции.

За 57 секунд до перерыва 2+10 минут штрафа за атаку игрока в область головы получил один из лидеров сборной Германии Леон Драйзайтль - он пытался провести силовой прием против Теодора Блюгера, но тот немного пригнулся, в результате чего получил удар в голову.

В итоге, последние секунды периода сборная Латвии провела в большинстве, однако завершить отрезок взятием ворот не получилось.

Второй период:

Второй период сборная Латвии начала в большинстве, однако не только не смогла выйти вперед, но и заработала удаление.

Две минуты большинства сборная Германии провела не очень уверенно и по-настоящему голевых моментов не создала, однако сумела завладеть инициативой, которую удерживала на протяжении всего игрового отрезка.

Ближе к середине игрового периода сборная Латвии сумела провести очень хорошую атаку и заработала большинство - две минуты штрафа получил Фредерик Тиффельс. Однако розыгрыш лишнего латыши провели очень неудачно - ряд ошибок привел к тому, что подопечным Боба Хартли пришлось играть в собственной зоне, причем немцы создали несколькой действительно опасных моментов.

В равных составах сборная Германии продолжила свое давление, игра проходила преимущественно в зоне сборной Латвии, хоккеисты которой пытались лишь выбросить шайбу из зоны и смениться, а контратаки часто прерывались уже в средней зоне.

Однако менее чем за четыре минуты до перерыва Рудольф Балцерс перехватил шайбу в своей зоне, и латыши убежали в контратаку вдвоем на одного защитника.

Балцерс решил не бросать сам, отдал пас на Родриго Аболса, а тот заметил подоспевшего Рональда Кениньша, которому только и оставалось, что отправить шайбу с убойной позиции в уже пустые ворота - 1:0!

В оставшееся до перерыва время немецкие хоккеисты пытались сравнять счет, однако латыши уверенно действовали в обороне и ушли на перерыв, ведя в счете.

Третий период:

Третий период начался для сборной Латвии просто замечательно - первая же атака команды завершилась взятием ворот!

На то, чтобы забросить шайбу, латышам потребовалось всего 15 секунд, автором гола стал Гунтис Галвиньш - 2:0!

Взятие ворот немного омрачил тот факт, что вскоре матч не смог продолжать Увис Балинскис, который отправился в раздевалку.

После заброшенной шайбы сборная Германии, казалось, растерялась, чем Латвия воспользовалась, продолжив давление на ворота Никласа Тройтля. Впрочем, через несколько минут немцы пришли в себя и бросились в атаку с новыми силами.

Сборная Латвии была вынуждена бросать все силы на оборону, однако не обходилось и без контратак.

Одна из них, на 8-й минуте периода, закончилось полетом Гунтиса Галвиньша - он изобразил полет птицы после того, как отправил в ворота Германии третью шайбу!

Впрочем, радость болельщиков была недолгой -

менее чем через минуту Доминик Кагун переиграл Мерзликина и сократил разрыв в счете - 3:1.

В оставшееся до окончания матча время немцы всеми силами атаковали, латыши всеми силами защищались. Конечно, опасные моменты возникали и у ворот сборной Германии, но все-таки основная нагрузка ложилась на Элвиса Мерзликина и остальных латвийских хоккеистов. Кстати, за нас сегодня сыграла и штанга, которая несколько раз спасла команду от пропущенной шайбы.

Не помогло немцам и удаление Оскара Цибульскиса на 16-й минуте периода, а также замена вратаря на шестого полевого игрока под занавес матча - игра так и завершилась уверенной победой сборной Латвии со счетом 3:1.

Победа позволила латышам набрать в пяти матчах 9 очков и вернуться на четвертую строчку в группе В.

Команде предстоит провести еще два матча - против сборных Канады и Дании.