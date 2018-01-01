Самый титулованный футболист в истории пропустит ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес, который является самым титулованным футболистом в истории, не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сообщаетофициальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Алвес получил травму 8 мая в самой концовке финального матча Кубка Франции, в котором парижане обыграли «Ле-Эрбье» со счетом 2:0.

В четверг 35-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило повреждение передней крестообразной связки. Защитнику потребуется операция.

Алвес выступает за сборную Бразилии с 2006 года. В составе национальной команды он провел 106 матчей и забил семь мячей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рики (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербии (Москва, стадион «Спартак», 27 июня).