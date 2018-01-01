Чемпионат мира по хоккею: шведы в овертайме переиграли Словакию

Сборная Словакии уступила команде Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ. У словаков две победы в пяти матчах ЧМ, у шведов — пять выигранных встреч, пишет Чемпионат.com.

В составе словацкой команды точными бросками удалось отметиться Томашу Юрчо, Мареку Дялоге и Ладиславу Надю. У Швеции голы на свой счёт записали Деннис Эверберг, Густав Нюквист, Якоб Де Ла Роуз и Мика Зибанеджад.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии со счетом 3:1 переиграла сборную Германии, набрала заветные три очка и продолжит бороться за выход в четвертьфинал.

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.

Победа позволила латышам набрать в пяти матчах 9 очков и вернуться на четвертую строчку в группе В.

Команде предстоит провести еще два матча - против сборных Канады и Дании.