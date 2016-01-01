В принудительном порядке экспроприируют землю для Кекавской окружной дороги

На этой неделе Сейм в окончательном чтении принял закон о принудительной экспроприации земли в Кекавской волости за примерно 87 000 евро, чтобы реализовать проект главной государственной автодороги «E67/A7 Кекавская окружная», сообщает агентство ЛЕТА.

Принятие нормативного акта выдвинуло Министерство сообщения и ранее поддержало правительство.

Так, для нужд общественности будет экспроприирован участкок земли площадью в 2,35 гектара, находящийся в составе недвижимого имущества «Lādes». В аннотации к принятому закону сказано, что Минсообщения в 2016 году утвердило размер вознаграждения за вышеупомянутую землю - 87 282 евро.

Закон об экспроприации собственности нужно было принять в связи с тем, что совладельцы собственности - предприятие «Dyaltos Treasury» и некое частное лицо в установленный срок не договорились о добровольной экспроприации недвижимости.

Кекавская окружная дорога начнется у границы Риги до соединения с автодорогой А7 Рига-Бауска-литовская граница (Гренцтале). Общая длина дороги составит 17,5 км, из которых на 11,45 км будет двусторонняя дорога с четырьмя полосами. Кроме того, на окружной появятся четыре двухуровневых узла сообщения, четыре туннеля, один мост, семь ротационных кругов, барьеры безопасности, дополнительно 16,2 км параллельных дорог, противошумовая стена, различные средства организации движения и дополнительные постройки.