TVNET из Дании: на трейлере на чемпионат мира

Организаторы чемпионата мира по хоккею болельщикам в Хернинге предложили небывалую ранее возможность во время турнира жить в нескольких сотнях метров от хоккейной арены.

В одном из находящихся рядом выставочных центров созданы спальные места для тех фанатов, кто не любит передвигаться на большие расстояния. На выбор - два варианта: арендовать небольшую палатку, которые расставлены прямо в холле под крышей, или же жить в небольших комнатках, созданных как коробки из фанерных пластин.

На самом деле, как признают организаторы, это предложение большого интереса болельщиков не вызвало, так как аренда палатки или комнатки была слишком дорога - от 30 до 40 евро за ночь.

Другое дело - находящийся рядом кемперный парк, на котором в первые дни чемпионата свободных мест почти не было. Очень много было датчан, немцев и финнов, приехало и около трейлеров их Латвии. Как рассказал TVNET один из встреченных латышей, который приехал на чемпионат на кемпере, условия были прекрасными и наслаждаться хоккейным праздником в кемперном парке - лучше всего.

"Мы приехали из Лимбажи и не пожалели о своем выборе", - говорит болельщик сборной Латвии Андис. "Мы довольно большой компанией. Сначала было 8-10 трейлеров из Латвии, но теперь мы остались одни. Вечером после игр кутеж здесь набирает обороты. После победой над Южной Кореей собрались вместе, был один профессиональный гитарист, вечеринка была на высоте, точно было не хуже, чем в "Četri Balti Krekli", - признал Андис.

Это уже не первый чемпионат мира, на который он едет на кемпере. «В прошлом году были в Кельне, жили на берегу Рейна, в двух километрах от центра города», - поделился воспоминаниями болельщик.