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Каратист Калниньш завоевал бронзу на чемпионате Европы

Русский TVNET
Калвис Калниньш | Фото: Arawaza/Facebook

Латвийский каратист Калвис Калниньш в субботу в Сербии выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы.

Калниньш, который стартовал в группе «кумите» в весовой категории до 60 килограммов, в бою за бронзу со счетом 2:0 победил словака Доминика Имрича.

В 2010 году Калниньш завоевал бронзу чемпионата мира, в 2012 году стал вторым на чемпионате Европы, годом позже на первенстве континента стал третьим, а в прошлом году завоевал золотую медаль.

В первом круге Калниньш не участвовал, а во втором с результатом 5:2 победил украинца Олега Филиповича, а в третьем со счетом 3:0 - испанца Матиаса Гомеса Гарсию.

В свою очередь в полуфинале латвийский каратист со счетом 2:5 уступил македонцу Эмилу Павлову.

При этом Руслан Садиков, стартовавший в весовой категории до 75 килограммов, в бою за бронзу со счетом 0:4 уступил итальянцу Луиджи Бусу и завершил турнир на разделенном пятом месте.

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