Сборная Беларуси впервые с 2003 года вылетела из хоккейной элиты

Сборная Беларуси, проиграв в матче чемпионата мира по хоккею–2018 команде Австрии (0:4), лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея, пишет Championat.com.

Команда проиграла шесть матчей на турнире и заняла последнее место в группе A. В последний раз команда Беларуси покидала элитный дивизион в 2003 году. За это время она четыре раза доходила до стадии четвертьфинала чемпионатов мира, но ни разу её не прошла.

В составе сборной Австрии голы забросили Лейн Вивайрос, Константин Комарек, Михаэль Раффль и Доминик Цвергер.

В параллельном матче сборная Дании переиграла команду Южной Кореи со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Для датчан эта победа стала четвёртой на турнире в шести матчах. Южнокорейцы потерпели шесть поражений на нынешнем чемпионате мира и покинули элитный дивизион мирового хоккея.

Победу сборной Дании в сегодняшней игре принесли голы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта. Южнокорейцы ответили точным броском Ки Сун Кима.

В ходе нынешнего мирового первенства был уволен главный тренер сборной Беларуси Дэвид Льюис, его место занял исполняющий обязанности Сергей Пушков.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии со счетом 3:1 переиграла сборную Германии, набрала заветные три очка и продолжит бороться за выход в четвертьфинал.

Заброшенные шайбы у Латвии на свой счёт сумели записать Рональд Кениньш, Гунтис Галвиньш и Андерс Джериньш. Единственный гол немецкой команды добавил в свой актив Доминик Кагун.

Победа позволила латышам набрать в пяти матчах 9 очков и вернуться на четвертую строчку в группе В.

Команде предстоит провести еще два матча - против сборных Канады и Дании.