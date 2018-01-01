Хартли: парни сыграли великолепно, горжусь ими!

Сборная Латвии по хоккею в субботу на чемпионате мира сыграла невероятно хорошо, заявил после победы главный тренер команды Боб Хартли.

Сборная со счетом 3:1 переиграла сборную Германии, набрала заветные три очка и продолжит бороться за выход в четвертьфинал.

«После игры поздравил парней, так как одержали отличную победу. Это был один из лучших матчей, который я видел в исполнении сборной. С первой до последней секунды все боролись, блокировали броски, хорошо играли в обороне, были дисциплинированы, в воротах великолепен был Элвис. Знали, что нельзя им давать много возможностей в большинстве. Парни сыграли невероятно, поэтому я горжусь ими», - признался Хартли.

Канадский специалист считает, что латвийским хоккеистам удалось реализовать план игры, так как противник забил всего один гол.

«Это очень много говорит о самоотдаче наших игроков на площадке. Мы были лучше в средней зоне, давали противнику понять, что не пустим их так легко к своим воротам. У нас получилось, а тогда, когда они туда попадали, Элвис как всегда был очень хорош», - рассказал Хартли.

Счет в матче открыл Рональд Кениньш, который вместе с Родриго Аболсом и Рудольфом Балцерсом разорвал оборону противника, доставив шайбу в пустые ворота.

«Забитый Кениньшем гол - это было «вау», пока что самый красивый гол на турнире. Все три форварда сыграли великолепно, Балцерс создал выход два в одного, Аболс отлично увидел Кениньша. Он мог бросать сам, но когда сыграл обратно, я про себя подумал - зачем? Я не видел Рони, но он появился из неоткуда перед пустыми воротами. Невероятно красивое достижение всех трех парней», - поделился воспоминаниями тренер.

Он отметил, что этот гол был очень важен, чтобы заставить притихнуть немецких болельщиков, которые гнали своих парней вперед.

«В холле было много энергии, атмосфера была наэлектризована, поэтому знали, что, забросив первыми, вынудим соперника немного раскрыться», - сказал Хартли.

В третьем периоде после пропущенной шайбы латвийские хоккеисты пытались тормозить ход игры, что немцам не было на руку.

«Была хорошая игра, так как Германия хорошо катается, играет физически, однако сегодня мы были лучше. Играли хорошо в меньшинстве, где большую работу проделали Гинтс Мейя и Виталий Павлов, также как и другие нападающие, однако хочет выделить и защитников, которые блокировали много бросков, сделали работу большого объема, защитив ворота. Эту победу заслужила вся команда», - отметил тренер.

В начале третьего периода в раздевалку отправился Увис Балинскис.

«Балинскис получил удар, поэтому в третьем периоде не играл. Посмотрим, какой будет ситуация с ним. Надеемся,что сможет играть», - открыл Хартли.

«Сегодня смотрели график, в котором за четыре дня проведем три игры, поэтому завтра у парней будет более спокойный день, дадим возможность отдохнуть, чтобы они были готовы к играм против Канады и Дании. Канада - один из фаворитов турнира, а Дания играет дома, где ее поддерживает очень много болельщиков. Мы сюда приехали бороться, а не только участвовать. Последняя игра будет значить очень много, именно последние игры самые интересные», - сказал Хартли.