В рижское «Динамо» возвращается Линус Виделль

Рижское «Динамо» подписало договор со шведским нападающим Линусом Виделлем, сообщает твиттер KHL Media Team. Контракт подписан на один сезон.

В прошлом сезоне Виделль в составе челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате провел 46 игр, в которых забил 46 мячей и сделал 20 результативных передач, а в розыгрыше Кубка Гагарина в 16 матчах он отметился тремя голами и тремя передачами.

Виделль выступал за рижское «Динамо» в сезоне 2014/2015, в 58 матчах он забил 10 голов и сделал 24 результативных передачи.

После этого он перебрался в нижегородское «Торпедо», а в следующем сезоне перешел в пекинский «Куньлунь Ред Стар».