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Роналду может стать секундантом в одном из поединков российского бойца

Korrespondent.net
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил, что звездный форвард мадридского Реала Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из следующих поединков.

«Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом. Думаю, что если у них будет межсезонье – то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится», – цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Отметим, что Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские взаимоотношения. Боец приезжал на матчи мадридского Реала, за который выступает португальский футболист.

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