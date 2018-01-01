ЧМ-2018: Швеция одержала шестую победу подряд, обыграв Швейцарию, а Германия переиграла Финляндию

Сборная Швеции по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы А была одержана победа над командой Швейцарии — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). В свою очередь сборная Германии в овертайме нанесла поражение команде Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0), пишет Чемпионат.com.

Таким образом, «Тре крунур» (Швеция) укрепили лидерство в группе А с 17 очками в 6 матчах.

В матче дублем в составе сборной Швеции отметился форвард «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который проводил первый матч на турнире. Также заброшенныешайбы на счету Джона Клингберга, Микаэля Баклунда, Адама Ларссона и Мангуса Пяаярви. Швейцарцы ответили голами Рамона Унтерзандера, Рафаэля Диаса и Дина Кукана.

Для немцев же победа над явными фаворитами ЧМ-2018 финнами стала второй на турнире в шести матчах. Финны также потерпели второе поражение на нынешнем чемпионате мира.



Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо. Немцам победу принесли точные броски Фредерика Тиффельса, Бьёрна Круппа и Маркуса Айзеншмида.

Подробнее...