Сборная России по хоккею досрочно гарантировала себе участие в 1/4 финала чемпионата мира–2018 в Дании. Это случилось после матча группы А между командами Швеции и Швейцарии (5:3).

Из-за воскресного поражения швейцарцы, находящиеся на четвёртом месте, не смогут догнать российскую команду. Таким образом, коллектив Ильи Воробьёва точно не опустится ниже позиции, которая гарантирует участие в плей-офф турнира.

В активе сборной Швейцарии 9 очков в 6 встречах, ей осталось провести один матч на групповом этапе. Россияне идут в группе А вторыми, заработав 13 баллов в 5 матчах. В запасе у команды ещё две встречи группового этапа.

Россия досрочно обеспечила выход в 1/4 финала чемпионата мира–2018 по хоккею