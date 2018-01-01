ЧМ-2018: сегодня Латвия встречается с разъяренными канадцами

Сегодня, 14 мая, в 21:15 болельщиков сборной Латвии по хоккею ждет непростая игра против родоначальников хоккея - сборной Канады. Традиционно игру покажет LTV7. Напомним, это предпоследняя игра в рамках отборочного тура ЧМ-2018. Заключительная игра пройдет во вторник, 15 мая, также в 21:15 против хозяйки чемпионата - сборной Дании. Для обеих команд эта встреча станет принципиальной, так как победитель игры получит путевку в 1/8 чемпионата.

Канадские хоккеисты сейчас озлоблены, что не скрывали многие игроки сборной - в своей последней игре, в субботу, канадцы потерпели сокрушительное поражение от финнов - встреча закончилась со счетом 1:5 в пользу Финляндии.

В то же время подопечные Боба Хартли от игры к игре продолжают улучшать результат - в предыдущем матче сборная Латвии одержала уверенную победу над вице-чемпионом олимпийских игр 2018 - сборной Германии, закончив встречу со счетом 3:1.

Напомним, в рамках проверочных матчей 1 мая Латвия уступила Канаде со счетом 1:6.

В нашей копилке также плохая новость от тренерского штаба - похоже, игру придется покинуть защитнику Увису Балинскису. Во время встречи с Германией молодой защитник получил удар по голове и, в результате этого, вероятно, - сотрясение мозга.

«Игра против Германии уже вылетела из головы, это уже история. Готовимся к следующей игре. В команде крайне позитивное настроение, мы понимаем, в каком положении находимся и что все в наших руках,» - рассказал нападающий сборной Латвии Френк Разгалс, добавив, что на каждую игру сборная выходит с мыслью победить.

«Это уже работа тренеров, как разделить силы на будущие матчи, мы идем с одной мыслью - победить.

Все понимаем, если хотим попасть в 1/8, самая важная игра турнира будет с Данией,

но и к предстоящей игре с Канадой мы готовимся, как и ко всем предыдущим,» - отметил Разгалс.

Тренер вратарей сборной Латвии Эдгар Масальскис в свою очередь отметил, что против Канады следует играть с полной отдачей, а не в прагматичный хоккей.

Чтобы попасть в восьмерку лучших ЧМ-2018, Латвия обязательно должна победить Данию, в то время как победа над Канадой еще не гарантирует место в четверке группы. Однако, Масальскис подчеркнул, что это не означает, что против Канады мы не поборемся.