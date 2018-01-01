Россия уверенно обыграла Словакию, Южная Корея уступила Норвегии

Сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Россияне выиграли пять из шести игр на турнире, у Словакии две победы.

Заброшенные в матче шайбы записали в свой актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин.

Российские хоккеисты, ранее досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, набрали 16 очков и в турнирной таблице уже не опустятся ниже второго места, которое сейчас занимают.

В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты 15 мая скрестят клюшки с командой Швеции, которая с 17 очками идет на первом месте в группе.





Южная Корея уступила Норвегии и вылетела, проиграв все матчи

Сборная Южной Кореи уступила команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 0:3. Южнокорейская команда проиграла все семь матчей на чемпионате мира и вылетела в первый дивизион, у норвежцев — одна победа.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Тобиас Линдстрём, Томас Валькве Ольсен и Юнас Холёс. Сухой матч оформил голкипер Ларс Хёуген.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Четвертьфиналы пройдут 17 мая, полуфиналы - 19 мая, а матч за третье место и финал намечены на 20 мая.





