Шарапова сыграла с Надалем

«Две минуты на корте с величайшим спортсменом всех времен. Очень нервничала», — написала теннисистка. Шарапова сопроводила пост хештегом bucketlist, что переводится как «список предсмертных желаний».

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l— Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 14, 2018