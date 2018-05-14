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Шарапова сыграла с Надалем

Lenta.ru
Мария Шарапова | Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова провела тренировочный матч с испанцем Рафаэлем Надалем. Об этом спортсменка написала в своем Twitter.

«Две минуты на корте с величайшим спортсменом всех времен. Очень нервничала», — написала теннисистка. Шарапова сопроводила пост хештегом bucketlist, что переводится как «список предсмертных желаний».

15 мая россиянке предстоит сыграть против австралийской теннисистки Эшли Барти в первом круге турнира Italian Open. В настоящий момент Шарапова занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

30-летняя Шарапова пять раз побеждала в турнирах серии «Большого шлема». Спортсменка также завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.

Надаль — первая ракетка мира в одиночном разряде. Испанец одерживал победу в турнирах «Большого шлема» 16 раз.

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