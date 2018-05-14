ЧМ по хоккею: сборная Канады только в овертайме одолела Латвию

В понедельник, 14 мая, сборная Латвии по хоккею провела игру против родоначальников хоккея - сборной Канады. Для обеих команд эта встреча стала принципиальной, так как победитель игры получил путевку в 1/8 чемпионата.
Сборная Канады одолела команду Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
Это второй раз в истории, когда Латвийская сборная играя против Канады на Чемпионате мира по хоккею выиграла очко. Первый и до этого единственный такой случай был в 1997 году, когда Латвия, дебютировав в элитарном дивизионе, сыграла с канадцами 3:3.
Канадская команда выиграла четыре матча на турнире из шести, у Латвии — три победы.
После первого периода игры счет был 1:0 в пользу Канады.
Основное время завершилось ничьей 1:1, а на первой же минуте дополнительного периода Коннор Макдэвид поразил ворота латвийцев и принес канадцам победу.
Here's the tying goal for @lhf_lv! #CANvsLAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/7p7OiU3Qrv— IIHF (@IIHFHockey) May 14, 2018
У Канады заброшенные шайбы на свой счёт записали Антони Бовилье и Коннор Макдэвид. В составе латвийской команды голом отметился Кристиан Рубинс.
.@HC_Men on the board! Beauvillier puts it home #CANvsLAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/2oeAg965TC— IIHF (@IIHFHockey) May 14, 2018
1:0 – Бовилье (Пажо, Барзал) – 02:51
1:1 – Рубинс (Букартс, Блюгерс) – 41:50
2:1 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 60:46
Канада: Шенн, О′Райлли, Мюррей, Пажо, Нюджент-Хопкинс, Влэшик, Бэйли, Макдэвид, Шабо, Барзэл, Эдмундсон, Хорват, Шварц, Экблад, Парайко, Макиленни, Джост, Эберле, Бовилье, Кемпер, Нерс.
Латвия: Гудлевскис, Разгалс, Галвиньш, Индрашис, Букартс, Букартс, Зиле, Сотниекс, Павлов, Аболс, Мейя, Балцерс, Евпалов, Блюгерс, Кениньш, Редлихс, Рубинс, Джериньш, Цибульскис, Фрейбергс.
Для обеих команд эта встреча была принципиальной, так как по ее итогам определяется, кто получит путевку в 1/8 чемпионата.
Латвийцы, как бы не завершился для них этот Чемпионат Мира, уже может занести его себе в актив. В распоряжении Боба Хартли не самый сильный подбор исполнителей, но, тем не менее, у команды девять набранных пунктов в последних пяти поединках. Сборная Латвии в последнем матче на классе переиграла сборную Германии со счетом 3-1. Очень умело свои шансы латвийцы реализовали свои шансы у ворот соперника.