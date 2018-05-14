ЧМ по хоккею: сборная Канады только в овертайме одолела Латвию

В понедельник, 14 мая, сборная Латвии по хоккею провела игру против родоначальников хоккея - сборной Канады. Для обеих команд эта встреча стала принципиальной, так как победитель игры получил путевку в 1/8 чемпионата.

Сборная Канады одолела команду Латвии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Это второй раз в истории, когда Латвийская сборная играя против Канады на Чемпионате мира по хоккею выиграла очко. Первый и до этого единственный такой случай был в 1997 году, когда Латвия, дебютировав в элитарном дивизионе, сыграла с канадцами 3:3.

Канадская команда выиграла четыре матча на турнире из шести, у Латвии — три победы.

После первого периода игры счет был 1:0 в пользу Канады.

Основное время завершилось ничьей 1:1, а на первой же минуте дополнительного периода Коннор Макдэвид поразил ворота латвийцев и принес канадцам победу.

У Канады заброшенные шайбы на свой счёт записали Антони Бовилье и Коннор Макдэвид. В составе латвийской команды голом отметился Кристиан Рубинс.

1:0 – Бовилье (Пажо, Барзал) – 02:51

1:1 – Рубинс (Букартс, Блюгерс) – 41:50

2:1 – Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс) – 60:46

Канада: Шенн, О′Райлли, Мюррей, Пажо, Нюджент-Хопкинс, Влэшик, Бэйли, Макдэвид, Шабо, Барзэл, Эдмундсон, Хорват, Шварц, Экблад, Парайко, Макиленни, Джост, Эберле, Бовилье, Кемпер, Нерс.

Латвия: Гудлевскис, Разгалс, Галвиньш, Индрашис, Букартс, Букартс, Зиле, Сотниекс, Павлов, Аболс, Мейя, Балцерс, Евпалов, Блюгерс, Кениньш, Редлихс, Рубинс, Джериньш, Цибульскис, Фрейбергс.

Для обеих команд эта встреча была принципиальной, так как по ее итогам определяется, кто получит путевку в 1/8 чемпионата.

Латвийцы, как бы не завершился для них этот Чемпионат Мира, уже может занести его себе в актив. В распоряжении Боба Хартли не самый сильный подбор исполнителей, но, тем не менее, у команды девять набранных пунктов в последних пяти поединках. Сборная Латвии в последнем матче на классе переиграла сборную Германии со счетом 3-1. Очень умело свои шансы латвийцы реализовали свои шансы у ворот соперника.