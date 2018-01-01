Хартли: словами не выразить, как я горжусь нашей командой

Сборная Латвии по хоккею нашла способ, как равноценно бороться с сильными сборными. Об этом после матча против Канады заявил главный тренер Боб Хартли.

В понедельник сборная Латвии в датском Хернинге в шестом матче чемпионата мира в подгруппе В в упорнейшей борьбе со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) в овертайме уступили звездной сборной Канады.

«Я очень горжусь своей командой, это очко означает для нас очень много, так как в следующем матче против Дании нам хватит победы в овертайме или по буллитам, чтобы обеспечить себе участие в четвертьфинале», - сказал Хартли.

Это всего второй раз в истории, когда сборная Латвии в матче чемпионата мира набирает очко против Канады. Первый и до вчерашнего дня единственный раз был в 1997 году, когда Латвия, дебютировав в элитном дивизионе, сыграла с канадцами 3:3.

«У нас был хороший тренировочный лагерь, но в его время мы много времени посвящали работе с молодыми хоккеистами. Люди в Латвии беспокоились по поводу баланса наших проверочных игр, но я знал, что к чемпионату мира мы будем едины. В команде отличные лидеры, молодые борются за каждый сантиметр, кроме того, отличную игру провел Кристер Гудлевскис», - отметил Хартли.

«Из-за команды мне жаль, что проиграли этот матч, однако против нас была невероятно сильная сборная, которая на этом турнире может завоевать золото.

Мы против этой команды боролись очень равноценно - сборные США, Германии и Канады - одни из сильнейших в мире, но мы нашли способ, как бороться на равных».

Главный тренер сборной Латвии отметил, что такие матчи как против Канады позволяют хоккеистам проверить себя против игроков уровня НХЛ.

«Латвия с такими играми продолжает расти. Важно оценивать каждый момент. Это я сказал и игрокам: это чемпионат мира, это большое событие и большая возможность для наших молодых хоккеистов. Не могу словами выразить, насколько я горжусь нашей командой», - не скрывал Хартли.

Уже вечером во вторник Латвия проведет очень важный матч против хозяйки Дании - исход этого поединка решит, кто же выйдет в четвертьфинал.

«Уже думали о предстоящем матче. Хотим продолжить путь и отправиться в Копенгаген, где пройдут игры плей-офф. Латвийские хоккеисты - профессионалы, они готовы к борьбе. Будем готовы к матчу с Данией»,

- отметил Хартли, в шутку выразив надежду, что основной вратарь сборной Дании Фредерик Андерсен будет щедрым в предстоящей игре.