Хакеры раскрыли допинг-обман шведов

Хакеры из Fancy Bears обнародовали документы Шведского союза спортивных организаций (RF), указывающие на то, что чиновники скрыли положительные допинг пробы двух атлетов-соотечественников. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Речь идет о лыжнике Бьорне Сандстреме и легкоатлетке Марии Нильссон. Допинг-пробы спортсменов были сданы в разное время, однако оба теста показали наличие в организме атлетов запрещенного тербуталина.

Препарат является аналогом сальбутамола, применяемого при бронхиальной астме и бронхите. Расследований и санкций в отношении нарушивших антидопинговые правила спортсменов не последовало.

Также из документов следует, что большая часть представителей лыжного спорта Швеции применяют терапевтические исключения. Причина — хронические воспалительные заболевания дыхательных путей.

Сборная Норвегии, в свою очередь, использовала правило терапевтического исключения на Играх в Пхенчхане. Норвежская делегация ввезла в Южную Кореюболее шести тысяч доз противоастматических препаратов. Серебряный призер российский лыжник Андрей Ларьков в то же время заявил, что не заметил у норвежских соперников признаков астмы.

Сальбутамол, также привезенный норвежцами, находится под частичным запретом Всемирного антидопингового агентства. Его ограниченное употребление возможно только в рамках терапевтического исключения.