Запасайтесь валидолом: пять сборных на два места, Латвию ждет бой с хозяевами ЧМ

Во вторник, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании, определятся все четвертьфинальные пары. На данный момент в двух подгруппах известны уже шесть участников плей-офф, а на оставшихся два места претендуют аж пять сборных.

Сборная Латвии играет в подгруппе В, подопечным Боба Хартли предстоит встретиться с хозяевами турнира. Драматичности матчу добавляет то, что в нашей группе известны уже три четвертьфиналиста - это США, Финляндия и Канада, четвертым же станет или Латвия или Дания.

Для выхода в четвертьфинал сборной Латвии достаточно набрать два очка - то есть, победить в овертайме или по буллитам. Датчанам для достижения этой же цели также нужна минимум победа за пределами основного времени. Это означает, что сегодня команды пойдут ва-банк, победа нужна каждому, кто знает, может быть нас ждет самый увлекательный и «валидольный» овертайм или серия буллитов на этом ЧМ. Начало мачта - в 21:15, он будет транслироваться на канале LTV7.

В других матчах группы финны и американцы определят между собой места в турнирной таблице - в случае победы сборной Финляндии она займет в подгруппе первое место, а при ином исходе матча - второе или даже третье - финнов может обойти Канада, которая сыграет с Германией. Сборная США же ни при каких условиях не опустится ниже второго места в подгруппе В. Матч США - Финляндия начнется в 13:15.

Сборная Канады максимум может рассчитывать на второе место в группе - это возможно при условии, что она победит немцев, а американцы обыграют Финляндию. Старт игры Канада - Германия - в 17:15.

Сборная Дании в случае победы над Латвией может подняться в турнирной таблице даже на второе место - если Канада уступит Германии, а Финляндия - США.

В свою очередь латыши могут рассчитывать на третье или четвертое место в группе.

Третье место возможно при победе над Данией в основное время, и если канадцы проиграют немцам. Для выхода в плей-офф с четвертой строчки хватит победы за пределами основного времени.

Германии, Норвегии и Южной Корее на этом чемпионате мира ничего уже не светит - они при любых раскладах останутся за пределами четверки сильнейших, а южнокорейцы так и вовсе покидают элитную группу.

В подгруппе А на данный момент определились тоже три четвертьфиналиста - это Швеция, Россия и Чехия. Как и в подгруппе В, первые два места будут определены в очной встрече лидеров - сборных Швеции и России. Обе эти команды уже обеспечили себе место в плей-офф, а для первого места любой из них хватит победы даже в овертайме или по буллитам. Начало игры - 21:15.

Занимающая третье место в погруппе Чехия уже сыграла все семь матчей группового этапа. В копилке команды 15 очков и ей гарантирован выход в плей-офф с третьего места.

За четвертую путевку в четвертьфинал поборются Швейцария, Словакия и Франция, причем швейцарцы сегодня встретятся с французами. И если Швейцарии два того, чтобы пройти дальше, достаточно набрать два очка (выиграть в овертайме или по буллитам), то Франции нужна победа в основное время, а в другом матче словаки не должны набрать три очка в матче с аутсайдерами чемпионата белорусами. Игра Швейцария - Франция начнется в 13:15.

Словакии же для продолжения борьбы за медали нужно обыграть Белоруссию и надеяться, что французы одолеют швейцарцев. Начало игра Словакия - Белоруссия - в 17:15.

В случае, если белорусы обыграют Словакию в овертайме или по буллитам, а французы возьмут три очкам на Швейцарии, то у трех команд окажется по 9 очков. В этом случае придется считать очки между этими командами, причем на счету швейцарцев победа над Словакией (2:0), а словаков - над Францией (3:1).

У Австрии и Белоруссии шансов на выход в четвертьфинал нет, белорусы элиту покидают.

Кстати, уже известны потенциальные противники сборной Латвии в четвертьфинальном матче, если та одолеет датчан и пройдет дальше - подопечные Боба Хартли встретятся или с Россией или со Швецией.

Однако не будем загадывать, наша команда еще не победила, так что пожелаем им удачи и смотрим хоккей!