ЧМ-2018: Финляндия обыграла США и вышла на первое место в группе, Швейцария обеспечила себе выход в 1/4

Во вторник, 15 мая, в рамках ЧМ по хоккею заканчивается отборочный турнир. На «дневных» встречах сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой США - встреча завершилась со счётом 6:2. Таким образом, финны обошли американцев в таблице и заняли первое место в своей группе. В свою очередь команда Швейцарии со счетом 5:1 победила команду Франции и уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира с четвертой позиции.

В матче Финляндия - США заброшенными шайбами сумели отметиться финские хоккеисты Микко Рантанен, Марко Анттила, Каспери Капанен и Себастьян Ахо, оформивший хет-трик. У США точные броски в свой актив записали Патрик Кейн и Дерек Райан.

В параллельной игре голы в свой актив записали игроки сборной Швейцарии Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер. У Франции заброшенной шайбой отметился Гийом Леклер.

На данный момент уже ясно, что Финляндия в четвертьфинале померится силами со сборной Швейцарии, занимающей в своей группе 4-ое место. Сборную США в 1/4 ждет встреча со сборной Чехии.

Сегодня в 17:15 предстоят еще встречи между сборными Белоруссии и Словакии, а также между Канадой и Германией, а в 21:15 сборная Латвии поборется с хозяйкой чемпионата сборной Дании за право выйти в 1/4, а Россия встретится со сборной Швеции.