ЧМ-2018: Канада разбила Германию, а Белоруссия пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту

Cборная Канады оказалась сильнее команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, канадская команда обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места в группе, a Германия не сумела попасть в четвёрку лучших. Сборная Белоруссии в свою очередь потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею-2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7. Таким образом, Белоруссия вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе.