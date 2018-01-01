ЧМ-2018: Канада разбила Германию, а Белоруссия пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту

Cборная Канады оказалась сильнее команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, канадская команда обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места в группе, a Германия не сумела попасть в четвёрку лучших. Сборная Белоруссии в свою очередь потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею-2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7. Таким образом, Белоруссия вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе.
В матче Канада - Германия заброшенные шайбы на свой счёт записали канадцы Брэйден Шенн, Райан Нюджент-Хопкинс и Тайсон Джост. Сухой матч записал в свой актив голкипер канадской команды Дарси Кемпер.
It only took 20 seconds for @HC_Men to get on the scoresheet and that was enough to send @DEB_eV packing #CANvsGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/yoISBU6Owy— IIHF (@IIHFHockey) 15 мая 2018 г.
ЧМ по хоккею-2018: сборная Канады победила Германию, заняв третье место в группе
В матче Белоруссия - Словакия точные броски на свой счёт записали белорусы Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей, а у словацкой команды дублями отметились Томаш Юрчо и Мартин Бакош, ещё по одной шайбе забросили Марек Говорка, Марек Дялога и Михал Криштоф.
#BLRvsSVK
This is how the penalty shot went... #IIHFWorlds pic.twitter.com/B88BlGfa1j— IIHF (@IIHFHockey) 15 мая 2018 г.
ЧМ по хоккею-2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту
Напоминаем, сегодня в 21:15 сборная Латвии поборется с хозяйкой чемпионата сборной Дании за право выйти в 1/4, а Россия встретится со сборной Швеции.