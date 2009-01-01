Исторический момент: Латвия обыграла хозяйку ЧМ-2018 Данию и получила путевку в 1/4

Поздно вечером 15 мая в рамках группового этапа ЧМ по хоккею в наиважнейшей игре для обеих команд встретились сборная Латвии и хозяйка чемпионата - сборная Дании. Со счетом 1:0 победу одержала сборная Латвии, таким образом получив последнюю путевку в 1/4 чемпионата. Впервые с 2009 года! Следующим соперником сборной Латвии станет Швеция, которая одержала все семь побед на групповом этапе ЧМ-2018.

С самого начала матча с трибун так и веяло жаром - у хозяев датчан, конечно, была огромная поддержка со стороны болельщиков, которые освистали выход сборной Латвии на лед. Так выглядел наш вратарь «в море» датских болельщиков!

Elvis Merzļikins dāņu jūrā pic.twitter.com/fZQpgDWpuw— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) 15 мая 2018 г.

Также горячо началась и борьба на льду - уже на второй минуте датчане заставили активно включиться в игру вратаря Латвийской сборной Элвиса Мерзликина, успешно отразившего шайбу щитком. Далее последовал очень осторожный хоккей - обе команды старались не совершить ошибок.

На десятой минуте счет открыла сборная Латвии идеальным броском Андриса Джериньша, забившего уже третью шайбу на ЧМ-2018.

Тут же на 11-ой минуте возможность удвоить счет была у нападающего Теодора Блюгера, однако датский вратарь успешно отбил летевшую в его ворота шайбу.

Так болельщики сборной Латвии в палатке возле Дома Конгрессов отметили первую шайбу своей команды!

Tā Andra Džeriņa vārtu guvumu fanu teltī pie Rīgas Kongresu nama atzīmēja līdzjutēji. Aiziet, Latvija! pic.twitter.com/mXc3PsSAt4— TVNET Sports (@SportsTVNET) 15 мая 2018 г.

А вот и сам гол:

В первом периоде сборной Латвии предоставилась возможность сыграть в большинстве - удаление 2+10 получил Йеспер Йенсен, исполнивший грубый силовой прием против Рудольфа Балцера. С переполненных трибун доносилось: «Вторую, вторую, вторую», однако, сборная Латвии эту прекрасную возможность не реализовала.

Второй период практически сразу Латвия начала в меньшинстве, которое на радость болельщикам гордо отстояла «всухую». Далее последовало большинство сборной Латвии, которое, к сожалению, осталось не реализованным, ровно как и следующее.

Датский тренер произвел перестановки в связках и датчане усилили атаку, заставив здорово напрячься Элвиса Мерзликина. Однако, и после второго периода счет остался неизменным - 1:0 в пользу Латвии.

Уже на первой минуте третьего периода ворота сборной Латвии спасла перекладина. Следующие десять минут третьего игрового отрезка выглядели довольно невнятно и по-настоящему острых моментов не было ни у одних, ни у вторых ворот.

За семь минут до конца встречи у сборной Латвии был отличный выход 3 против 1, который, к сожалению, закончился перекладиной датских ворот.

За пять минут до конца третьего периода соотношение бросков по воротам составило 27:16 в пользу Латвии.

За две минуты до конца датчане пошли ва-банк и сняли вратаря в пользу дополнительного игрока на поле, но это им не помогло!

Напомним, последний раз Латвия попадала в 1/4 ЧМ по хоккею 9 лет назад - в 2009 году. Дания в свою очередь играет в элите мирового первенства с 2003 года, а в четвертьфинал хозяйка нынешнего чемпионата попадала дважды - в 2010 и 2016 году.

До сих пор латвийские хоккеисты встречались с датчанами восемь раз, из которых в пяти встречах победу одерживала сборная Латвии.