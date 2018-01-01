Что за напасть? Футбольные поля ЧМ-2018 пострадали от снежной плесени

За месяц до старта чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде констатировали наличие проблем с тренировочными полями для команд-участниц мирового форума. По данным газеты «Спорт-Экспресс», всему виной стала снежная плесень, оставившая проплешины на зеленых газонах.

Поле базы в Нижнем. Тут тренироваться Англии. pic.twitter.com/5mCOcTqlgY— Никита Камышев (@SkifFc) 15 мая 2018 г.

От внезапной напасти в итоге пострадали сборные Англии и Аргентины, чьи тренировки планировалось проводить на этих полях.

Утверждается, что за месяц, оставшийся до начала турнира, местные агрономы не смогут ничего сделать с разрушенным травяным покрытием. Им «остается только поливать газон и ждать, что трава вырастет».

При этом, аргентинцы и англичане во время турнира в России не будут постоянно базироваться в Нижнем Новгороде. «Альбиселесте» разместятся в подмосковных Бронницах, а британцы - в Репине и Зеленогорске, что в Ленинградской области.

Всего в Нижнем Новгороде будут сыграны шесть матчей ЧМ-2018, включая встречи группового турнира Аргентина - Хорватия (21 июня) и Англия - Панама (24 июня).

Снежная плесень является широким термином, применимым к различным типам грибков, которые могут причинить заболевание на газоне. Самыми распространенными среди них являются розовая снежная плесень (Microdochium nivale), серая снежная плесень (Typhula incarnata) и пятнистая снежная плесень (Typhula ishikariensis).