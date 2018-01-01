Сборная России уступила Швеции в матче ЧМ-2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Таким образом подопечные Рикарда Грёнборга стали единственной командой, которая выиграла все семь матчей на групповом этапе нынешнего чемпионата мира. Ранее шведская команда последовательно взяла верх над сборными Беларуси (5:0), Чехии (3:2), Франции (4:0), Австрии (7:0), Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:3).

В свою очередь команда Ильи Воробьёва заняла второе место в группе «А» и в четвертьфинале сыграет со сборной Канады.

Сборная России уступила Швеции в матче чемпионата мира по хоккею–2018