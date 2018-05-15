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Марадона возглавит Динамо-Брест

Korrespondent.net
Диего Марадона | Фото: Reuters/ScanPix

Легендарный аргентинский футболист подписал контракт на три года. Он станет главой правления белорусского клуба.

В Динамо (Брест) сообщили, что аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским футбольным клубом и станет председателем его правления.

В пресс-службе клуба уточнили, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития Динамо, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию Динамо-Брест.

Отмечается, что легендарный спортсмен приступит к новой должности после чемпионата мира в России.

Пресс-конференция с участием аргентинского специалиста и представителей брестского Динамо пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби. Дата ее проведения пока не объявлена.

Напомним, предыдущим местом работы Марадоны был клуб Аль-Фуджайра из ОАЭ, где он занимал пост главного тренера. В 2008-2010 годах спортсмен тренировал сборную Аргентины. В качестве футболиста он выиграл чемпионат мира 1986 года.

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