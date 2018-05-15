Марадона возглавит Динамо-Брест

Легендарный аргентинский футболист подписал контракт на три года. Он станет главой правления белорусского клуба.

В Динамо (Брест) сообщили, что аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с белорусским футбольным клубом и станет председателем его правления.

В пресс-службе клуба уточнили, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития Динамо, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию Динамо-Брест.

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) May 15, 2018

Отмечается, что легендарный спортсмен приступит к новой должности после чемпионата мира в России.

Пресс-конференция с участием аргентинского специалиста и представителей брестского Динамо пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби. Дата ее проведения пока не объявлена.

Напомним, предыдущим местом работы Марадоны был клуб Аль-Фуджайра из ОАЭ, где он занимал пост главного тренера. В 2008-2010 годах спортсмен тренировал сборную Аргентины. В качестве футболиста он выиграл чемпионат мира 1986 года.